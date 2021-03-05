Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 6 İHA imha edildi

AA 05 Mart 2021 Cuma 15:46 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 15:46

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki bölgeleri 6 İHA ile hedef aldığını açıkladı.

Bomba yüklü İHA'ların havada imha edildiği belirtilen koalisyonun açıklamasında, Husilerin İHA ve füzelerle sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığı ve bunun bir savaş suçu olduğu kaydedildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nü 5 İHA ile vurduklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.