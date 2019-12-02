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Hz isa’nın beşiğinin parçası bin 400 yıl sonra iade edildi

Hz İsa’nın içinde uyutulduğuna inanılan beşiğin küçük bir parçası yaklaşık bin 400 yıl sonra Vatikan’dan Beytüllahim’e geri getirildi.

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Söz konusu parçanın o dönem Katoliklerin ruhani lideri Papa’ya hediye olarak gönderildiğine inanılıyor. Beşiğe ait olan tahta parça şu ana kadar Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’nda tutuluyordu. Kilisenin yetkililerinden Francesco Patton, teslim aldıkları parçanın Hz İsa’nın beşiğinin bir parçası olduğunu söyledi. Francesco Patton ayrıca, parçanın 7. yüzyılda Vatikan’a gönderildiğini dile getirdi. Hristiyanlar Hz İsa’nın Batı Şeria’da İsrail’in işgali altındaki Beytüllahim kentinde doğduğuna inanıyor. Dünyanın farklı yerlerinden Hristiyanlar her yıl buradaki Doğuş Kilisesi’ni ziyaret ediyor. 

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