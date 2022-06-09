IAEA Başkanı Rafael Grossi: İran'ın bu hamlesi ölümcül bir darbe

IAEA Başkanı Rafael Grossi, İran'ın 2015 nükleer anlaşması kapsamında kurulan tüm ekstra gözetleme ekipmanlarını kaldırdığını ve anlaşmaya dönmenin imkansız olduğu noktaya gelmek için üç ya da dört hafta vakit kaldığını söyledi.



Basın toplantısında ekipmanların en azından bir kısmının belli bir zaman aralığı içerisinde geri konulmaması durumunda ne olacağı sorusu üzerine bu aralığın üç-dört hafta olacağını belirten Grossi "Bunun (anlaşmayı yeniden canlandırmaya) vurulan ölümcül bir darbe olacağını düşünüyorum" dedi.