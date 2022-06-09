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Dünya

IAEA Başkanı Rafael Grossi: İran'ın bu hamlesi ölümcül bir darbe

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer tesislere kurulan kameraları kaldırması anlaşmaya dönmeye vurulan 'ölümcül bir darbe'

Reuters9 Haziran 2022 Perşembe 16:17 - Güncelleme:
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IAEA Başkanı Rafael Grossi, İran'ın 2015 nükleer anlaşması kapsamında kurulan tüm ekstra gözetleme ekipmanlarını kaldırdığını ve anlaşmaya dönmenin imkansız olduğu noktaya gelmek için üç ya da dört hafta vakit kaldığını söyledi.

Basın toplantısında ekipmanların en azından bir kısmının belli bir zaman aralığı içerisinde geri konulmaması durumunda ne olacağı sorusu üzerine bu aralığın üç-dört hafta olacağını belirten Grossi "Bunun (anlaşmayı yeniden canlandırmaya) vurulan ölümcül bir darbe olacağını düşünüyorum" dedi.

  • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
  • İran
  • nükleer

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