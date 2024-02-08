İBB Başkan Adayı Kurum son anket sonucunu paylaştı

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, siyaset gündemindeki konulara ve seçim çalışmalarına ilişkin konuştu. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Kurum, "Anketlerde geride başlamıştık, şu an 1,4 puan öndeyiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin oylarına talip olduğunu söyleyen Kurum, Başak Demirtaş'ın adaylıktan geri çekilmesiyle ilgili de "Karşı tarafta gördüğümüz bir kaos var. Düne kadar bu kadar hevesliyken bu kararı niye aldı bilmiyoruz. Baskı mı geldi, pazarlıklar mı var göreceğiz" ifadelerini kullandı.

PKK'lı Mustafa Karasu'nun ittifak çağrısı ve tehdidine tepki gösteren Murat Kurum, "PKK elebaşının bizi hedef alması normal. Ne diyor? Var olan ittifaklara sahip çıkmalıyız diyor. Kimlerden medet umuyor açık ve net görüyoruz. Bir ittifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK ele başı üzerinden medet ummayın. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka da verecektir. Tehditlere boyun eğmedik, asla eğmeyeceğiz. Var olan ittifaklara değer vermekten bahsediyorlar. Onların ne yapmak istediklerini de herkes biliyor. Artık maske düşmüştür. Biz projelerimize odaklanacağız. Aziz İstanbullular bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıtı verdi, 31 Mart'ta da verecektir." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını söyleyen Murat Kurum, "Kendisi beni aradı görüştük, iyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik yarış olması yönünde iyi niyet temennilerinde bulunduk. Bir talebi isteği varsa telefonumun açık olduğunu söyledim." dedi.

Kentsel dönüşümdeki konut sayısıyla ilgili "Şu anda 170 bin adet devam eden konut var". diyen Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına 1 milyondan fazla başvuru yapıldığını belirtti.

Kopya proje eleştirilerine cevap veren Murat Kurum, "Hala çalıştaydan öteye gidememiş bir anlayış var karşıda. 2019'da deprem seferberliği diyenlerin 2024'te aynı şeyleri söylemelerinin bir manası yok. İstanbul değişim istiyor, çalışılmamış üretilmemiş bir anlayış var. Vatandaş bıkmış. İyi olan bir şey kopyalanır, İstanbul'un beş yılında iyi olan hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.