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İbn Selman için çember daralıyor: Kral harekete geçti

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolmasının ardından oklar Suudi Veliaht Prens İbn Selman'a yönelmişti.

  • STAR.COM.TR
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Reuters'da yer alan habere göre Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından Veliaht Prens İbn Selman olayın beklenmedik bir şekilde uluslararası bir krize dönüşmesini kaldıramayarak babasının devreye girmesini istedi.
 
Uluslararası basının Suudi Arabistan'a yönelik suçlamalarına karşı Kral Selman en güvendiği isimlerden biri olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arası iyi olan Mekke Valisini İstanbul'a gönderme kararı aldı. 
 
Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Kral Selman bu olayın patlak vermesiyle çevresindeki danışmanlarına neler olup bittiğini sormaya başladı.
 
Kral'ın çevresindekiler ve danışmanlarda Veliaht Prens Selman'ın kontrolden çıktığına ilişkin uyarılarda bulunarak şu ana kadar neler olup bittiğini Kral Selman'a aktardı.
 
AYRINTILAR GELİYOR...

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