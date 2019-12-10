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Ice Bucket Challenge’ın ilham kaynağı hayatını kaybetti

Kendisinin de muzdarip olduğu Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına tedavi bulmak için para toplama amacıyla başlatılan Ice Bucket Challenge’ın ilham kaynağı ve yaratıcısı Peter Frates 34 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Lisenin gözde sporcusu ve daha sonra Boston Koleji beyzbol takımının kaptanlığını yapan, ölümcül ALS hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak için 5 yıl önce başlatılan ve dünya çapında viral olan Ice Bucket Challenge’in (Bir Kova Buz kampanyası) ilham kaynağı Frates hayatını kaybetti. Frates ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Peter Frates. Julie’nin kocası, Lucy’nin babası, John ve Nancy’nin oğlu, Andrew ve Jennifer’ın erkek kardeşi Pete, ALS hastalığıyla ile olan kahramanca savaşının ardından, 34 yaşında, sevgi dolu ailesi yanındayken huzur içinde göçtü” ifadelerine yer verildi. 

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