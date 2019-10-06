İçine şeytan girdi dediği çocuğunu haşladı

Yetkililer, zanlının çocuğun boğazından aşağı sıcak su dökerek ölümüne yol açtığını duyurdu. Pablo Martinez polise verdiği ilk ifadede, “çocuğunun içine şeytan kaçtığı için şeytan çıkarma seansı düzenlediğini ve sıcak suyu da şeytanı çıkarmak için döktüğünü” söyledi. Çocuğun üvey annesi Romelia Martinez de çocuklarının “şeytan gibi” davrandığını söyledi. Cani baba tutuklandı.