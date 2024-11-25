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Dünya

İddia İsrail basınından geldi! Netanyahu ateşkese onay verdi

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasına onay verdiğini belirtti.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
İddia İsrail basınından geldi! Netanyahu ateşkese onay verdi
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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimi, İsrail ile Hizbullah arasında arabuluculuk yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'e Lübnan'da ateşkes için yeşil ışık yıktı.

Haberde, Netanyahu ve çok sayıda bakanın dün akşam güvenlik istişare toplantısı gerçekleştirdiği, toplantı sırasında Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkes anlaşması teklifine onay verdiği kaydedildi.

Görüşmelerin, İsrail ordusunun Suriye-Lübnan sınır hattındaki hareket özgürlüğü konusuna odaklandığı ve İsrail'in anlaşmanın ihlali durumunda sınırdaki hareket özgürlüğüne ilişkin ABD'den güvence aldığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılarak, "iki gün içinde ateşkesin ilan edilmesinin beklendiği" kaydedildi.

Kaynakların, "Lübnan ile anlaşmanın imzalandığını ve şimdi Netanyahu'nun bunu kamuoyuna nasıl açıklayacağı üzerinde çalıştığını söylediği" aktarıldı.

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