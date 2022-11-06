İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2022 Pazar / 12 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İddiaları reddetti! ''Kanıtlanırsa istifa edeceğim''
Dünya

İddiaları reddetti! ''Kanıtlanırsa istifa edeceğim''

Eski Başbakan İmran Han'a yönelik silahlı saldırıda dahli olduğu iddialarını reddeden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 'Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim' dedi.

AA6 Kasım 2022 Pazar 07:38 - Güncelleme:
İddiaları reddetti! ''Kanıtlanırsa istifa edeceğim''
ABONE OL

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, eski Başbakan İmran Han'a yönelik silahlı saldırıda dahli olduğu iddialarını reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şerif, Lahor'da basın toplantısı düzenledi.

Şerif, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial'a çağrıda bulunarak Han'a yönelik saldırının soruşturulması için mahkeme komisyonu kurulmasını istedi.

Bu komisyonun ülke ve halk için faydalı olacağını belirten Şerif, "İmran Han beni, İçişleri Bakanı'nı ve bir askeri yetkiliyi suçladı. Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim." dedi.

Şerif, kendisinin, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah'ın ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in olaya dahli olduğuna dair Han'dan kanıt sunmasını isteyerek "Eğer İmran Han saldırının arkasında benim olduğuma dair kanıt gösterirse bu koltukta oturmaya devam etme hakkım yok." diye konuştu.

Han'ın yanlış ve ucuz komplolarla ülkeye zarar verdiğini ifade eden Şerif, PTI liderinin devlet kurumlarına karşı da negatif anlatı inşa ettiğini dile getirdi.

- PENCAP EYALETİNE SUÇLAMA

Pencap'ta hükümetin İmran Han'ın partisinde olduğunu ifade eden Şerif, saldırı meselesinin de Pencap hükümetine sorulması gerektiğini belirtti.

Şerif, saldırının 3 Kasım'da yapılmasına rağmen polisin FIR (İlk Bilgi Raporu) oluşturmadığıyla ilgili ise yine Pencap yönetimini işaret etti.

Pakistan'da bir suçun işlendiğine dair mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından hazırlanan yazılı belge, FIR olarak isimlendiriliyor.

- İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

- HAN, SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

- HAN, 3 İSMİ SUÇLAMIŞTI

PTI lideri Han, dün Lahor'da tedavi altında olduğu hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade ederek "Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in planı olduğunu öğrendim." diye konuşmuştu.

  • Pakistan
  • İmran Han
  • Pakistan Başbakanı Şerif

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.