İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında oynadığı arabulucu rolüne minnettar olduklarını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış çağrısında bulunanları dinlemesini umduklarını belirtti.

Tajani, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmadan önce AA muhabirine uluslararası gündemdeki konulara ilişkin yazılı demeç verdi.

Ukrayna meselesinde son günlerin hareketli geçmesi ve Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin Tajani, "Hepimiz çatışmayı sona erdirmek ve Ukrayna halkının çektiği acılara son vermek için çalışıyoruz. Londra'da geçen pazartesi (12 Mayıs) başlıca Avrupa ülkelerinden mevkidaşlarımla bir araya geldik. Bu görüşmenin ateşkesin sağlanmasına ve Ukrayna'nın geleceğini güvence altına alacak adil bir barışa yönelik somut ilk adım olmasını umduğumuzu ifade ettik." dedi.

Antonio Tajani, şöyle devam etti:

"Ukrayna tarafının hazır olmasına karşın eğer bu görüşme gerçekleşmez ya da somut sonuçlar doğurmazsa bu, bir kez daha Rusya'nın barış istemediğini, sadece zaman kazanmak istediğini ve bunu başta Başkan (ABD Başkanı Donald) Trump'ın girişimleri olmak üzere uluslararası toplumun çabalarına karşı yaptığını gösterecektir. Türkiye'ye oynadığı arabulucu rolden dolayı minnettarız ve Başkan Putin'in, Papa gibi barış çağrısında bulunan isimleri dinlemesini umuyoruz."

İTALYA, TEMMUZDAKİ "UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASI" KONFERANSI'NA ÜST DÜZEY KATILIM OLMASINI UMUYOR

Ukrayna'nın geleceğinin her şeyden önce adil bir barışa ve sağlam güvenlik garantilerinin tanınmasına bağlı olacağını vurgulayan Tajani, "Ancak aynı zamanda, çatışmanın yol açtığı yıkımla başa çıkmak için yeniden inşa sürecinden de geçmekte. 10-11 Temmuz tarihlerinde Roma'da gerçekleştirilecek konferans, hükümet başkanları düzeyinde olacak ve İtalya'nın Kiev'e ve Ukrayna halkına verdiği desteğin teyidi niteliğinde temel bir anı temsil edecektir." diye konuştu.

Buna hazırlık kapsamında, 12 Mayıs'ta Verona'da yeniden inşa sürecinin yerel boyutuna odaklanan İtalyan, Ukraynalı ve uluslararası şirketlerden oluşan 450'den fazla kişinin katıldığı bir konferansa başkanlık ettiğini aktaran Tajani, "Bu, girişime duyulan büyük ilgiyi göstermektedir. Türkiye de dahil olmak üzere uluslararası camianın en üst düzeyde katılmasını ve Roma Konferansı'nın başarılı olmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"(SAVUNMA HARCAMALARI) YÜZDE 2 HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ"

Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın önemi ve İtalya'nın tutumuna ilişkin Tajani, "Antalya'daki toplantı, haziranda Lahey'de yapılacak zirve öncesinde Atlantik İttifakı'nı ve onun 360 derece güvenlik konseptini güçlendirme yönündeki ortak taahhüdümüzü teyit etmek için bir fırsat olacak. Devletlerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik artan tehditlere daha etkili şekilde yanıt verebilmek adına kaynaklarımızı nasıl daha iyi kullanabileceğimizi tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Tajani, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımlar perspektifinde, şirketlerimiz arasındaki sinerjileri geliştirerek yeteneklerimizi artırmalıyız. İtalya, bu çabaya İttifak çerçevesinde üstlendiği taahhütler doğrultusunda tamamen katılmaktadır. Nitekim bu yıl, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez askeri harcamaların GSYİH'ye oranı olan yüzde 2 hedefini yakalayacağız."

"İSRAİL'İ ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKA SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Kendisinin kısa süre önce İsrail'e, Gazze'ye insani yardım erişimine izin vermesi çağrısı yaptığı hatırlatılan Tajani, bu konuda Tel Aviv'e daha fazla baskı yapılması gerekip gerekmediğine ilişkin, "İtalya, Filistinli sivillerin çatışma nedeniyle ödediği son derece ağır insani bedel karşısında duyduğu derin endişeyi her zaman son derece net bir şekilde dile getirmiştir. Bu, haklı gösterilemez bir durumdur. Bu nedenle İsrail'i uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz. Şu anda en acil mesele, bir ateşkese ulaşmak ve halen esir tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasıdır. Bu hususu, geçen hafta Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığım görüşmelerde vurgulama fırsatım oldu." değerlendirmesini yaptı.

İtalyan hükümeti olarak, Gazzelilerin acılarını hafifletmek için ön saflarda yer aldıklarını savunan Tajani, şunları kaydetti:

"İtalya, 'Gazze İçin Gıda (Food for Gaza)' girişimiyle 110 tonun üzerinde sağlık ve gıda yardımı sağlamıştır. Geçtiğimiz günlerde, etkilenen halka yönelik yardım faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla 2 milyon 500 bin avroluk ek bir kaynak tahsis etmeye karar verdik. 2024 yılının başından bu yana bu program kapsamında 123'ü çocuk olmak üzere, 14'ü kanser hastası toplam 393 Filistinliye yardım sağlanmıştır."

Tajani, ayrıca genç Filistinlilere eğitim yoluyla bir gelecek sunmak için "Barışa Eğitim" (Educare alla Pace) projesi de yürüttüklerini bu kapsamda 97 öğrenciye burs imkanı sunduklarını belirtti.

İTALYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

İki ülke ilişkilerine de değerlendiren Tajani, "Roma'da 29 Nisan'da düzenlenen 4. Hükümetlerarası Zirve, İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin canlılığını ve yoğunluğunu teyit eden büyük bir başarıyla sonuçlandı. İki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler, 13 Mayıs'ta Başbakan Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmede de bir kez daha vurgulandı. Bu ilişki, yasa dışı göçle mücadele konusunda ortak çaba gibi küresel ve bölgesel önemli meseleler etrafında şekillenmiş yapılandırılmış bir ilişkidir ve bu çaba, zirve sırasında da bir kez daha teyit edilmiştir." dedi.

"Ayrıca ülkelerimizin piyasaları arasındaki ilişkide artan bir tamamlayıcılık söz konusudur" ifadesini kullanan Tajani, 2023'te 26 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2024'te 32 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdığına işaret etti.

Tajani, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bu ilişkiyi devam ettirerek orta vadede 40 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz. Bu, Başbakan Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la altını çizdiği gibi iddialı bir hedeftir ancak İtalyan ve Türk şirketlerinin yüksek dinamizmi sayesinde karşılıklı yatırımların geliştirilmesine dayalı olarak bu hedefe ulaşmak mümkündür. Savunma gibi stratejik bir sektörde, Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın alma kararı ve Leonardo ile birlikte insansız hava sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve bakımı alanında İtalyan-Türk ittifakının kurulması şüphesiz bu anlamda olumlu bir örnektir. Önümüzdeki aylarda, akademik ve araştırma alanlarındaki değişim de dahil olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerimizi daha da yoğunlaştırmak için çalışacağız. Bu bağlamda Türk öğrenciler, üniversite sistemimizde katma değer oluşturmaktadır."