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İdlib ağır silahlardan temizlendi

Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki silahsızlanma hattında ağır silahların çekilmesi süreci tamamlandı.

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Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı gruplar ve rejim karıştı silahlı gruplar, Beşşar Esad rejimi ile sınır durumundaki alanlardan havan, top, tank, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarını söz konusu silahsızlanma bölgesinden çıkarttı. 

HAVADAN GÖRÜLDÜ

Bölgenin ağır silahlardan arındırılma süreci havadan da görüntülendi. Mutabakat gereği tarafların ağır silahlarıyla bölgeyi terk etmesinin ardından muhalif gruplar sınırlarını kendileri korumaya devam edecek. 

RUSYA TEYİT ETTİ

Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya ağır silahlardan arındırılan İdlib’de  sorumlu bulundukları bölgelerde devriyeler gerçekleştirecek. Muhalifler Rus askerlerinin İdlib içerisinde devriye görevi yürütmesine karşı çıkarken, konu hakkında Sputnik’e açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Silahsız bölgelerin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, işbirliği ve bağlantı sağlandı” ifadelerini kullandı. 

 

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