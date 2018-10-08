İdlib ağır silahlardan temizlendi

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı gruplar ve rejim karıştı silahlı gruplar, Beşşar Esad rejimi ile sınır durumundaki alanlardan havan, top, tank, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarını söz konusu silahsızlanma bölgesinden çıkarttı.

HAVADAN GÖRÜLDÜ

Bölgenin ağır silahlardan arındırılma süreci havadan da görüntülendi. Mutabakat gereği tarafların ağır silahlarıyla bölgeyi terk etmesinin ardından muhalif gruplar sınırlarını kendileri korumaya devam edecek.