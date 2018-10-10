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İdlib bölgesine 26 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İdlib bölgesine 26 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

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Türk Kızılayı yardımlarını taşıyan 5 tır ile BM ait 21 tır, Reyhanlı'ya geldi. Yardım konvoyları Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

Gıda, kışlık kıyafet ve ekmek olan malzemelerin bölgede çadır kamplarda kalan ailelere dağıtılacağı öğrenildi.

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