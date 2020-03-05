Türk askerinin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekâtı'nda çok sayıda sivil ve çocuğun ölümünden sorumlu olan rejimin İdlib sorumlusu üst düzey general Ramazan Yusuf ve yanındaki adamları Cebel El Zaviye bölgesinde obüs atışıyla öldürüldü. Harekatta dün de rejime ağır kayıplar verdirildi. Türk istihbarat birimlerinin Yusuf ve adamlarının yerini belirlemesinin ardından Türk topçu birlikleri obüslerle, rejimin 9. Tugay Komutanı General Ramazan Yusuf'un bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.
3138 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı "Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi imha edildi" açıklaması yaptı.
4 GÜN ÖNCE DE 3 KOMUTANI SİHA'LARLA YOK EDİLDİ
Suriye'de katil Esad'ın sivil katliamlarını yöneten Tuğgeneral Burhan Rahmun, Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati de 4 gün önce TSK operasyonuyla öldürülmüştü. Türkiye'nin operasyonlarıyla paniğe kapılan 3 komutanın acil toplantı yaptığı yeri İHA'lar belirledi. SİHA'lar o karargahı vurarak katilleri yok etti. Öte yandan Suriye Milli Ordusu İdlib'in Hazzarin bölgesinde 25 rejim askeri füzeyle etkisiz hale getirildi.
(Sabah)