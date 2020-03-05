05 Mart 2020 Perşembe 08:41 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:13

Türk askerinin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekâtı'nda çok sayıda sivil ve çocuğun ölümünden sorumlu olan rejimin İdlib sorumlusu üst düzey general Ramazan Yusuf ve yanındaki adamları Cebel El Zaviye bölgesinde obüs atışıyla öldürüldü. Harekatta dün de rejime ağır kayıplar verdirildi. Türk istihbarat birimlerinin Yusuf ve adamlarının yerini belirlemesinin ardından Türk topçu birlikleri obüslerle, rejimin 9. Tugay Komutanı General Ramazan Yusuf'un bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.

İdlib'de rejim komutanı Süheyl El Hasan, SİHA ile vuruldu Yapılan başarılı atışlar sonrasında topçu birlikleri general Yusuf ile yanındaki subaylar etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), harekatta bugüne kadar rejim ve terör örgütü PKK'nın uzantısı SDF güçlerinin bulunduğu Tel Rifat, Halep'in kuzeyinde Nubul ve Zehra'da İran yanlısı grupların üslendikleri noktalar, Halep'teki Neyrap askeri havaalanı, Halep'in güneyinde Safirah'daki askeri fabrikalar, M-5 otoyolu üzerinde çok sayıda çok namlulu roketatar ve karadan havaya füze sistemleri, Menbiç'in batısında rejim tarafından kontrol edilen Arimah kasabası, Hama'daki askeri üs ve İdlib'in güneyinde tepelik alanlardaki askeri mevkiler olmak üzere 8 noktada topçu unsurları ve SİHA'ları ile Esad'ı felç etti. Esad verdiği ağır kayıplarla ordusunun yüzde 15'ini son 3 günde kaybetti.

3138 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı "Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi imha edildi" açıklaması yaptı.

4 GÜN ÖNCE DE 3 KOMUTANI SİHA'LARLA YOK EDİLDİ

Suriye'de katil Esad'ın sivil katliamlarını yöneten Tuğgeneral Burhan Rahmun, Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati de 4 gün önce TSK operasyonuyla öldürülmüştü. Türkiye'nin operasyonlarıyla paniğe kapılan 3 komutanın acil toplantı yaptığı yeri İHA'lar belirledi. SİHA'lar o karargahı vurarak katilleri yok etti. Öte yandan Suriye Milli Ordusu İdlib'in Hazzarin bölgesinde 25 rejim askeri füzeyle etkisiz hale getirildi.

(Sabah)