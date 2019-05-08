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İdlib mutabakatına Esad rejimi darbesi

Suriye’deki Beşar Esad rejimi güçleri, Şam karşıtı askeri grupların denetimindeki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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Bölgede önceki gün 10 sivili öldüren rejim milisleri dün de Hama’nın kuzey ve batı kırsalı ile İdlib’in güneydoğusuna yönelik hava saldırında 8 sivili katletti. Bombardımana ek olarak kara operasyonu da yürüten rejim güçleri, Türkiye ve Rusya’nın mutabakatı neticesinde silahtan arındırılmış bölgedeki El Çenabire köyünü ve Osman Tepesi’ni işgal etti. Yerel kaynaklar, çok sayıda kayıp veren rejim güçlerinin ele geçirdiği alanlarda savunma hatları oluşturduğunu bildirdi. 

MACRON: DURUM KAYGI VERİCİ 

Uluslararası kuruluşlar hava saldırılarında 3 hastanenin ve 9 okulun vurulduğu belirterek durumun alarm verici olduğunu kaydederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’da İdlib’e yönelik rejim bombardımanına tepki gösterdi. Macron, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Suriye’nin İdlib bölgesinde artan şiddet kaygı verici. Rejim ve müttefiklerinin bombardımanı hastaneleri yok ederek sivilleri öldürüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye sınırına geliyorlar

Rejim milislerinin saldırılarına maruz kalan muhalif silahlı grupların denetimindeki İdlib’de yüzlerce sivil, bombalara hedef olmamak için evlerini terk etti. Kalan eşyalarını toplayarak araçlara dolduran siviller, İdlib kent merkezi ve Türkiye sınırına doğru yola çıktı.

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