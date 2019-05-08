İdlib mutabakatına Esad rejimi darbesi

Bölgede önceki gün 10 sivili öldüren rejim milisleri dün de Hama’nın kuzey ve batı kırsalı ile İdlib’in güneydoğusuna yönelik hava saldırında 8 sivili katletti. Bombardımana ek olarak kara operasyonu da yürüten rejim güçleri, Türkiye ve Rusya’nın mutabakatı neticesinde silahtan arındırılmış bölgedeki El Çenabire köyünü ve Osman Tepesi’ni işgal etti. Yerel kaynaklar, çok sayıda kayıp veren rejim güçlerinin ele geçirdiği alanlarda savunma hatları oluşturduğunu bildirdi.

MACRON: DURUM KAYGI VERİCİ

Uluslararası kuruluşlar hava saldırılarında 3 hastanenin ve 9 okulun vurulduğu belirterek durumun alarm verici olduğunu kaydederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’da İdlib’e yönelik rejim bombardımanına tepki gösterdi. Macron, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Suriye’nin İdlib bölgesinde artan şiddet kaygı verici. Rejim ve müttefiklerinin bombardımanı hastaneleri yok ederek sivilleri öldürüyor” ifadelerini kullandı.