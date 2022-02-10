İdlib'de 2 katlı ev çöktü: Anne ve çocukları hayatını kaybetti

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 10:02 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:02

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinin medya sorumlusu Firas Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in güneyindeki Korin köyünde bulunan 2 katlı eski bir evin çökmesi sonucu, anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Halife, enkazın altından ağır yaralı kurtarılan baba ve 3 çocuğun ise çevredeki hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İdlib'de Beşşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın, sivil yerleşim yerlerini ağır silahlarla bombalaması nedeniyle çoğu evde büyük çatlaklar oluştu.

- İDLİB'TEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.