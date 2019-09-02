İdlib'de Amerikan provokasyonu 

Türkiye ile Rusya’nın imzaladığı mutabakatla gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Suriye’nin İdlib kentine yönelik saldırılar sürüyor. Esad’a bağlı milislerin tek taraflı ateşkesinin sadece birkaç saat etkin olduğu bölgeyi Rusya ve rejimin ardından şimdi de Pentagon vurdu. Amerikan kuvvetleri İdlib bölgesinde Maarrat Misrin ve Kafr Haya yerleşim birimleri arasında terör örgütü El Kaide ile bağlantılı bir grubun toplantısını hedef aldığını duyururken, Rusya garantörlerden izin alınmadığını belirtti.

MUTABAKATIN İHLALİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) saldırıya ilişkin açıklamasında El Kaide liderlerini hedef alındığını ve bu kişilerin Amerikan vatandaşlarını, partnerlerini ve masum sivilleri tehdit eden saldırılardan sorumlu olduğunu açıkladı. Saldırıyla ilgili daha fazla detay paylaşılmazken, Washington Post gazetesi bombardımanda 40 kişinin öldüğünü öne sürdü. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda ölenler arasında El Kaide komutanlarının da yer aldığını iddia etti. Yangın yerine dönen ve kaosun hakim olduğu bölgedeki saldırıya Moskova’dan sert tepki geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 31 Ağustos’ta Moskova saatiyle 15.00’te gerçekleşen bombardımanda yerleşim bölgelerinde çok sayıda zayiat ve yıkım meydana geldiği kaydedildi. CENTCOM’un İdlib’de ateşkesin sürmesini tehlikeye attığı ve birçok alanda da ateşkesi bozduğu vurgulanan açıklamada, “ABD, İdlib’de planladığı eylemler hakkında Rus veya Türk tarafına bildirimde bulunmadığı için yapılan saldırılar, önceki tüm anlaşmaların ihlaline neden oldu” ifadelerine yer verildi.

ABD’NİN HEDEFİ KAOS

Halihazırda Esad’a bağlı milislerin saldırının sürdüğü bölgedeki Amerikan bombardımanı, İdli’i daha fazla kaosa sürüklemeyi hedefliyor. Güvenli bölge konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği 20 mil derinlik sözünü yerine getirmeyen Pentagon, sahada Türkiye’yi daha fazla sıkıştırmak için İdlib kartına sarılmış durumda. Hava saldırıları, bir yandan Suriyelilerin evlerinden sınırındaki kamplara doğru göçünü artırarak Türkiye’yi zor durumda bırakmayı, diğer yandan da İdlib mutabakatının sahada etkisiz kılınmayı amaçlıyor. Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 945 bin 992 sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.