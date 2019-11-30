İdlib'de askeri muhaliflerden Esed rejimine operasyon

Askeri muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, SMO, İdlib'in güneyinde Esed rejiminin, Astana anlaşmalarını yok sayarak ele geçirdiği Aciz, Resim el Varad, İstablat ve Suruc köylerini yoğun çatışmalar sonrasında ele geçirdi.

Söz konusu operasyonda rejime ait bir tank, bir personel taşıyıcı, 2 adet çok namlulu roketatar imha edilirken, çok sayıda rejim askeri etkisiz hale getirildi.

SMO ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed rejimi arasındaki çatışmalar, Kratin ve Maarmirze köyleri arasında sürüyor.

Böylece muhalifler, rejim güçlerinin geçen sene ele geçirdiği, İdlib'in güneydoğusunda yer alan ve büyük yerleşimlerden sayılan Sincar ve Ebu Dali'nin yanı sıra Ebu Zuhur Havaalanı'nın ilk savunma hattını kırmış oldu.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli terörist grupların son bir aydır yeniden şiddetlenen saldırılarında bir sığınmacı kampı, çok sayıda okul, hastane gibi yaşam merkezleri vurulurken bunların neticesinde, yalnızca son 4 hafta içerisinde 62 bin sivil göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye ve Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.