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Kremlin Sözcüsü Peskov: İdlib’de atılacak adımlar, askeri bir operasyonu içermiyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türk, Rus ve İranlı liderlerin, İdlib’i teröristlerden arındırma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirterek, “İdlib’de durumun daha iyi bir hale getirilmesi için atılacak adımlar, askeri bir operasyonu içermiyor.” dedi.

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Peskov, Soçi’de düzenlenen Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı’nda Türk, Rus ve İranlı liderlerin İdlib konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Peskov, “Üç lider, İdlib’in teröristlerden arındırılması için ilave adımlar atılması konusunda anlaştı. İdlib’de durumun daha iyi bir hale getirilmesi için atılacak adımlar, askeri bir operasyonu içermiyor.” diye konuştu.

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