Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan 4 milyona yakın sivil, bir bayramı daha bombardıman altında karşılıyor.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de saldırılardan kaçarak İdlib-Türkiye sınır hattındaki arazilere sığınan yüz binlerce sivil, kurban bayramına buruk giriyor.

İdlib'in Han Şeyhun ilçesinden sınır hattındaki kamplara yerleşen Hüseyin Marrati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atme bölgesindeki Kerame kampında bayram atmosferinin mevcut olmadığını söyledi.

Marrati, "Ne bayram ne kurban var. Hama'nın kuzey kırsalından sınıra hala insanlar akın ediyor. Rejim ilerliyor. Savaş ve çatışmalar sürüyor. Kurban pazarları bomboş." dedi.

Kurbanlık fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Marrati, "Moralimiz çok bozuk. Hava saldırıları sonucunda insanlar ölüyor." diye konuştu.

Bir başka sivil Muhammed Ahmed de kurban kesecek imkanlarının bulunmadığını, bu bayramda evlerine tatlı alacak paralarının bile olmadığını aktardı.

"KÖYLERİMİZDE BOMBARDIMAN DEVAM EDERKEN NASIL BAYRAM YAPACAĞIZ''

Zorla yerinden edilen sivillerden Um Halit de "Ne bayramımız var ne tatilimiz. Hiç bir şeyimiz yok. Şehitlerimiz çok. Şehitlerimiz için kurban kesmek istiyoruz ama kesemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Köylerimizde bombardıman devam ederken nasıl bayram yapacağız?" diye soran Um Halit, "Çocuklara yeni elbise bile temin edemedik. Allah'ın rahmetinden başka hiçbir şeyimiz yok." ifadesini kullandı.

Bir başka sivil Ahmet Mevvas da, zeytin ağaçlarının altında yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehit veya hüznün olmadığı bir ev yok. Çocuklar bile hüzünlü. Bayram yok. Her evde en az iki veya üç şehit var. Kurban kesmek istesek bile bayram sevincini yaşayamacağız. Kesmek için niyetlendim ama maddi gücüm yok."

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.