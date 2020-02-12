İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0312
  • EURO
    6,5792
  • ALTIN
    304.348
  • BIST100
    119798
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı
Dünya

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, geri almaya çalıştıkları Serakib ilçesi yakınlarında rejime ait bir helikopteri vurdu. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan helikopterde ölen pilotun, İranlı general Kasım Süleymani'yle fotoğrafı ortaya çıktı.

12.02.2020  08:16 - Güncelleme: 12.02.2020  08:16

Gerginliğin yükseldiği İdlib'de, Suriyeli muhalifler rejim güçlerine ait bir helikopteri düşürdü. Sosyal medya hesaplarından duyurulan haberde, helikopterin içindeki pilotların öldüğü aktarıldı.

ÖLEN PİLOTUN SÜLEYMANİ İLE FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Helikopterin pilotu ile ilgili dikkat çeken bir detay sosyal medyada paylaşıldı. Suriyeli muhaliflere yakın olduğu bilinen bazı sosyal medya hesaplarında, helikopter pilotunun, geçtiğimiz ay ABD operasyonu sonucunda öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ile olan bir fotoğrafı paylaşıldı. 

Dev uçak fırtınada böyle savruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Türkiye dahil 120'den fazla ülke! ABD ve Alman istihbaratı bütün hükümetleri dinlemiş
Türkiye dahil 120'den fazla ülke! ABD ve Alman istihbaratı bütün hükümetleri dinlemiş

Türkiye dahil 120'den fazla ülke! ABD ve Alman istihbaratı bütün hükümetleri dinlemiş

Bakan Akar dünyaya İdlib çağrısında bulundu!
Bakan Akar dünyaya İdlib çağrısında bulundu!

Bakan Akar dünyaya İdlib çağrısında bulundu!

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.