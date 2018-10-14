İdlib’de muhalifler 24 saat nöbette

Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de vardıkları mutabakat kapsamında ‘15 kilometrelik silahtan arındırılmış bölge’ ilan edilen ve 10 Ekim’den itibaren ağır silahlardan arındırılan İdlib kenti ve çevresinde muhalifler, oluşan iyimser havayı fırsata dönüştürmek isteyen terör gruplarının olası saldırı ve sabotaj ihtimaline karşı alarm durumunda hazır bekliyor. Cephe hatlarında, hafif silahlarla elleri tetikte bekleyen muhalifler, İdlib ve ilçelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında tüm araçları didik didik arayarak, olası olumsuzlukların önüne geçiyor. Araç içinde bulunanları kontrol eden ve çantaları da inceleyen muhalifler, amaçlarının; olası saldırıyı engellemek, patlayıcı veya silah transferini önlemek olduğunu söyledi. Pazartesi gününden itibaren ise Türk ve Rus askerlerinin devriye görevi başlayacak.

Muhaliflerin oluşturduğu kontrol noktalarında 24 saat esasına göre görev yapılıyor. Kimi bölgelerde 3, kimi bölgelerde ise 4 kez yapılan değişimle sayıları 10 ile 30 arasında değişen muhalifler, nöbeti devralıyor.

SİVİLLER MEMNUN

Çevredeki yüksek binalarda ağır silahlı askerlerin de konuşlandırıldığı kontrol noktasındaki muhalifler, ezan okununca gruplar halinde namaz kılıyor. Muhalifler, Rusya’nın Soçi kentinde varılan mutabakatın, bağlandığı takvime göre ilerlediğini ve bu durumun oluşturduğu iyimser havanın İdlib’de herkesi mutlu ettiğini söyledi. Rejimin olası askeri operasyonunun, yüzyılın katliamına yol açabileceği endişesi yaşayan siviller, yerel sakinlerin de aktardıklarına göre Türkiye’nin çabasıyla varılan mutabakatla huzura kavuştu.