Suriye'nin İdlib ilindeki kamplarda ısınmak için kolay tutuşan maddelerin kullanılması yangınlara yol açıyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında iki farklı kampta dün çıkan yangınlarda birçok çadır kullanılamaz hale geldi.

Çadırlardaki mazot sobasının yanlış kullanımı sonucu çıkan yangınlardan birinin okulda meydana geldiği öğrenildi.

İdlib kırsalındaki kamplardaki dün çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, dokuzu yaralandı.

YILBAŞINDAN BU YANA BEŞ YANGIN ÇIKTI

Sivillerin yardımına koşan Suriye Müdahale Koordinatörleri Kurumu Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana İdlib bölgesindeki çadır kentlerde çıkan beş yangında bir çocuğun öldüğünü, çoğu çocuk 13 sivilin yaralandığını söyledi.

Hallac, "Yangınlara çadırlarda ısınmak için kullanılan ve kolay tutuşan maddeler neden oluyor. Plastik ve naylonun yakıt olarak kullanılması, çadırların sobadan yayılan ısıya karşı dayanıksız olup çabuk tutuşması da yangının en büyük sebepleri arasında. Yangınlarda zarar görenler genelde çocuklar oluyor.” dedi.

Kamp bölgesinde Aralık 2018'deki yoğun yağışlar da sele neden olmuş, 25 bin sivil çadırsız kalmıştı.