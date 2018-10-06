İdlib'deki muhalifler ağır silahları çekiyor
Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşmasında bugün somut bir adım atıldı. Muhaliflerin silahsızlanma bölgesindeki ağır silahlar bu sabah itibariyle çekilmeye başlandı.
Suriye'nin İdlib bölgesindeki muhalif gruplar, ülkenin kuzeybatısındaki silahsızlanma bölgesini bu sabah itibariyle boşaltmaya başladığını duyurdu.
Reuters'e konuşan muhaliflerden biri, ağır silahları çekme sürecinin 6 Ekim Cumartesi sabahı başladığını ve birkaç gün süreceğini söyledi.
Soçi'de mutabakat hayata geçiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de İdlib bölgesindeki muhaliflerin ağır silahların çekileceği bir bölge kurulmasına karar vermişti.
Rusya ve Türkiye ortak çalışıyor
Suriye rejiminin 3.5 milyon sivilin yaşadığı İdlib'e yönelik saldırılarını engelleyen Türkiye ve Rusya'nın bölgede ortak hareket etmesi büyük bir katliamın önüne geçmişti.
Putin: Türkiye ile çalışıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik Soçi mutabakatı çerçevesinde bölgede Türkiye ile dayanışma içinde çalıştıklarını ifade etmişti.
Muhaliflerden açıklama: Türkiye süreci iyi yönetiyor
Suriyeli muhalifler, Soçi mutabakatından sonra Türkiye garantörlüğünde İdlib'de 15-20 kilometrelik alanın silahlardan arındırılması ve radikal grupların bölgeden elimine edilmesi sürecinin olumlu ilerlediğini, Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini ifade etti.
Rusya: Muhalifler mutabakatı destekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçtiğimiz günlerde Suriye’deki silahlı muhaliflerden bazılarının Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de çatışmazlık bölgesi oluşturulmasına yönelik mutabakatını desteklediğini söylemişti.
(Yeni Şafak)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.