İdlib'deki muhalifler ağır silahları çekiyor

Suriye'nin İdlib bölgesindeki muhalif gruplar, ülkenin kuzeybatısındaki silahsızlanma bölgesini bu sabah itibariyle boşaltmaya başladığını duyurdu.

Reuters'e konuşan muhaliflerden biri, ağır silahları çekme sürecinin 6 Ekim Cumartesi sabahı başladığını ve birkaç gün süreceğini söyledi.

Soçi'de mutabakat hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de İdlib bölgesindeki muhaliflerin ağır silahların çekileceği bir bölge kurulmasına karar vermişti.

Rusya ve Türkiye ortak çalışıyor

Suriye rejiminin 3.5 milyon sivilin yaşadığı İdlib'e yönelik saldırılarını engelleyen Türkiye ve Rusya'nın bölgede ortak hareket etmesi büyük bir katliamın önüne geçmişti.

Putin: Türkiye ile çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik Soçi mutabakatı çerçevesinde bölgede Türkiye ile dayanışma içinde çalıştıklarını ifade etmişti.

Muhaliflerden açıklama: Türkiye süreci iyi yönetiyor

Suriyeli muhalifler, Soçi mutabakatından sonra Türkiye garantörlüğünde İdlib'de 15-20 kilometrelik alanın silahlardan arındırılması ve radikal grupların bölgeden elimine edilmesi sürecinin olumlu ilerlediğini, Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini ifade etti.

Rusya: Muhalifler mutabakatı destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçtiğimiz günlerde Suriye’deki silahlı muhaliflerden bazılarının Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de çatışmazlık bölgesi oluşturulmasına yönelik mutabakatını desteklediğini söylemişti.

(Yeni Şafak)