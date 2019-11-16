''İdlib’e düzenlenen hava saldırıları endişe verici''

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ni Suriye’deki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgilendiren BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, İdlib’de son haftalarda artan hava saldırılarının son derece endişe verici olduğuna dikkati çekti. İdlib’in özellikle güneyi ile batısındaki hava ve kara saldırılarında çok sayıda sivil kaybı ve yaralanmaların olduğunu belirten Lowcock, “İdlib ve çevresine son iki günde 100’den fazla hava saldırısı düzenlendi” dedi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Lowcock, 4 ve 6 Kasım’daki saldırılarda ise 4 sağlık merkezinin zarar gördüğüne işaret ederek, sivillerin sadece saldırılara değil bölgedeki terör örgütü Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) da baskısına maruz kaldığına dikkati çekti. Suriye’nin kuzey doğusundaki gelişmeleri de değerlendirerek, Türkiye’nin ABD ve Rusya ile vardığı anlaşmaların ardından çatışmaların azaldığını anlatan Lowcock, ancak Rasulayn ve Tel Abyad çevresinde çatışmaların sürdüğünü aktardı.

EVİNE DÖNÜYORLAR

Çatışmaların ilk gününde yerlerinden edilen 200 bine yakın kişiden birçoğunun ise evlerine geri dönmeye başladığı bilgisini veren Lowcock, “Türkiye, insani operasyonlara destek verdi, zarar gören su tesisi ve güç kaynaklarını tamir için teknisyenler gönderdi” ifadesini kullandı. PKK/YPG kontrolündeki DEAŞ savaşçılarının tutulduğu Al Hol kampındaki duruma da değinen Lowcock, kampta aralarında yabancı ülkelerin vatandaşlarının da olduğu 68 bin 600 kişinin tutulduğunu dile getirdi. Lowcock, “Aralarında Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu ülkelerin kendi vatandaşlarını alıp yargılamaları ve yeniden topluma entegre etmeleri her şeyden daha önemli hale geldi” diye konuştu.