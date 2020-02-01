İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İdlib’e saldırılarda Ocak ayında 188 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

İdlib’e saldırılarda Ocak ayında 188 kişi yaşamını yitirdi

Suriye’de, Esed rejimi ve rejime destek veren gruplar tarafından İdlib ve kırsalına yönelik havadan ve karadan yapılan saldırılarda, bu yılın Ocak ayında 188 kişi yaşamını yitirdi.

DHA01.02.2020  16:56 - Güncelleme: 01.02.2020  16:56

Yerel kaynaklar, rejim ve destekçileri tarafından İdlib ve kırsalına yönelik saldırıların devam ettiğini, bu saldırılar sonucu aralarında 64’ü aşkın çocuğun da bulunduğu 188 sivilin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretlilerden kişilerin de bulunduğunu belirtti.

BİNALAR DA AĞIR HASAR GÖRDÜ

Ocak ayı içerisindeki saldırılarda, 7 çadır kent, 11 sağlık tesisi, 28 okul, 9 pazar yeri, 4 fırın, 19 ibadethane, 5 sivil savunma merkezi, su ve elektrik santrallerinin de bombalanan alanlar arasında olduğunu belirten yerel kaynaklar, saldırılar nedeniyle sivillerin yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Adana'da 'torbacı' operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız
Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu
Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız
BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız

BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.