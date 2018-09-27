İdliblilerin yarasını Türkiye sarıyor Suriye'nin İdlib kırsalında durumu acil olan 2'si çocuk 7 kişi, müdahalelerinin yapılması için Hatay'a getirildi. Günde 30 Suriyeli hasta, sınır kapısından alınarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor