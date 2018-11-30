İdlib'te halk Antep fıstığı kabukları ile ısınıyor

İdlib kentinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan halk, kış aylarının kendini iyice hissettirdiği bugünlerde ısınmak için alternatif yollara başvuruyor.

"Yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığı, başta baklava olmak üzere birçok tatlının yapımında kullanırken, kabuğu da Suriye'de sobalarda yanıyor.

Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle aileler, mazotla çalışan sobalarını modifiye ederek Antep fıstığının kabuğunu yakmaya başladı.

Suriye'de Halep fıstığı olarak da bilinen Antep fıstığının kabuğu, ucuz ve sağlıklı olması nedeniyle büyük rağbet görüyor.

Modifiye edilen sobalar, İdlib'in birçok bölgesinde satılıyor.

İdlib'e bağlı Dana ilçesindeki soba üretim merkezi sorumlularından Muhammed Kadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sobaya çok talep olduğunu, bunun yeni bir istihdam fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Kadi, "Mazot sobasını modifiye edip yanına alüminyumdan bir kafes monte diyoruz. Bir metal sayesinde fıstık kabuğu özel yapılan kafesten sobaya pompalanıyor. Böylece yanma gerçekleşiyor." dedi.

Kadi, sobanın gayet iyi ısı yaydığını, kokusunun da olmadığını belirterek, bir kışı geçirmek için bir ton fıstık kabuğunun yeterli olduğunu ifade etti.

Daha önce tonu 410 TL olan fıstık kabuğunu şu anda 800 TL'ye yükseldiğini dile getiren Kadi, şunları kaydetti:

"Sobaya ve dolayısıyla fıstığa talep olunca fiyatlar yükseldi. Tasarruflu, ekonomik ve yerel bir yakıt kullanıyoruz. 10 işçi çalıştırıyorum. Sobanın fiyatları özelliklerine göre 50 ile 170 dolar arasında değişiyor."

Fıstık kabukları için geliştirilen sobayı kullanan Ahmet İbrahim de "Soba güvenli ve sağlıklı. Hem kömürün hem mazotun kokusundan kurtulduk. Kullanımı çok kolay. Çocuk bile çalıştırabilir." dedi.

Muhammed Halit de daha önce mazot yakan sobalar kullandıklarını söyleyerek, "Kamplarda mazottan yanan ve boğulan çocuklar oldu. Diğer ısınma yöntemlerine göre fıstık kabuğu yakılan soba son derece güvenli. Bu soba en sağlıklı ısınma yöntemi. Bu yıl fıstık üretimi de boldu. Sobada yerli yakıt olan fıstık kabuğu kullanıyoruz." diye konuştu.