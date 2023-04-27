IGAD'dan kriz çözümü için devreye girdi

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Burhan örgütün üye ülkeleri devlet başkanları arasında düzenlenen sanal toplantıda, Güney Sudan, Kenya, Cibuti devlet başkanlarından şu anki krizin çözümü için teklifler üzerine çalışmalarını istedi.

Açıklamada, girişimin mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatmak ve silahlı kuvvetlerden ve isyancı milislerden bir temsilciyi girişimin ayrıntılarını müzakere etmek üzere Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya göndermek olduğu kaydedildi.

IGAD tarafından başlatılan krizin çözümüne ilişkin girişimi teslim aldığını ve bunu ilkesel olarak onayladığını belirten Burhan, krizle ilgilenmeleri ve gösterdikleri çabadan dolayı örgütün temsilcilerine teşekkür etti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'daki çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 72 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.