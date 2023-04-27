İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2023 Perşembe / 7 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4334
  • EURO
    21,4531
  • ALTIN
    1243.28
  • BIST100
    4783.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

IGAD'dan kriz çözümü için devreye girdi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Afrika Birliği Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) tarafından başlatılan krizin çözümüne ilişkin girişimi teslim aldığını duyurdu.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 01:11 - Güncelleme:
IGAD'dan kriz çözümü için devreye girdi
ABONE OL

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Burhan örgütün üye ülkeleri devlet başkanları arasında düzenlenen sanal toplantıda, Güney Sudan, Kenya, Cibuti devlet başkanlarından şu anki krizin çözümü için teklifler üzerine çalışmalarını istedi.

Açıklamada, girişimin mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatmak ve silahlı kuvvetlerden ve isyancı milislerden bir temsilciyi girişimin ayrıntılarını müzakere etmek üzere Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya göndermek olduğu kaydedildi.

IGAD tarafından başlatılan krizin çözümüne ilişkin girişimi teslim aldığını ve bunu ilkesel olarak onayladığını belirten Burhan, krizle ilgilenmeleri ve gösterdikleri çabadan dolayı örgütün temsilcilerine teşekkür etti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'daki çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 72 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.