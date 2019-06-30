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İğrenç provokasyon: Türkleri bize verin

Güney Kıbrıs’ta Kapalı Maraş eyleminde Rumlara destek veren Türkleri yine Rumlar linç etmek istedi. Sözde ‘Mağusa Belediyesi Belediye Başkanı’ Galanos “aramızda Türkler de var” deyince Elam üyeleri saldırıya geçti. 

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Güney Kıbrıs’ta Rum Başkanlık Sarayı önünde önceki akşam meydana gelen provokasyonda 10 Türk linç edilmekten son anda kurtuldu. Sözde ‘Mağusa Belediyesi’ Kapalı Maraş için eylem yaptı. Eyleme 10 Kıbrıslı Türk de destek verdi.  ‘Mağusa Belediye Başkanı’ Alexis Galanos, kürsüden Maraş’ın açılması yönünde açıklama yaptığı sırada, “Aramızda Kıbrıslı Türkler de var. Onlara teşekkür ederim” dedi sırada ellerinde Yunanistan bayrağı bulunan 20 kişilik grup ‘Türkleri bize verin’ diye bağırıp, Kıbrıslı Türklerin olduğu yere doğru saldırıya geçti. Bu sırada eylemdeki Rum kadınlar ve gençler de ‘Katil EOKA B’ sloganlarıyla gruba karşı çıkarak Kıbrıslı Türkler korumaya alındı. 

RUM POLİSİ İZLEDİ 

ELAM partililer ‘Kıbrıs Rum’dur, Kıbrıs halkına aitti’ sloganlarıyla karşılık verirken, polisin olaya müdahale etmemesi ise tepki topladı. Eyleme katılan Kıbrıs Türk Orta Öğretim Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, olay anını şöyle anlattı: Rum derin devleti ELAM üyelerini kullanarak olayların çıkmasını istedi. Bizler 10 kişilik grupla eyleme destek vermek için gittik. O sırada Galanos bizlere teşekkür etti. Bu sırada yaklaşık 20 kişilik liseli, ortaokullu gençler sloganlar atmaya başladı. Bizlerin tarafına yürümeye çalıştı. O sırada Rum kadınlar ve gençler de ELAM’lılara tepki gösterdi. 

KATİL EOKA SLOGANI 

ELAM’lıların öğrenci olduğuna dikkat çeken Elcil “Öğretmenler de gençlerin beyinlerini yıkıyor. Sonra beyinleri yıkananlar bu şekilde eylemlere katılıyor. Rum polisi olayları izledi” dedi. Eylemde bulunan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ise “Eylem başladığında ‘aramızda Kıbrıslı Türk kardeşlerimizde var’ anonsundan sonra olaylar çıktı. ELAM’lıların başında duran yaşlı adam, ‘Türkleri bize verin’ diye işaret yaptı. Sonra kadınlar ve gençler buna sert tepki gösterdi. Hatta, ‘Gidin Yunanistan’da yaşayın’, ‘Katil EOKA B’ sloganları atıldı. Daha sonra ana muhalefet AKEL üyeleriyle birlikte araçlarımıza binerek Kuzeye geldik” dedi. 

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