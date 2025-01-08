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Dünya

İHA saldırılarının hedefi olmuştu! Bir Rus şehrinde acil durum ilan edildi

Rusya'nın, Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapılan Saratov bölgesindeki Engels şehrinde acil durum ilan edildiği bildirildi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
İHA saldırılarının hedefi olmuştu! Bir Rus şehrinde acil durum ilan edildi
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Saratov Valisi Roman Busargin, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov'a yönelik İHA saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Saldırı nedeniyle Engels'teki bir sanayi bölgesinde çıkan yangının devam ettiğini aktaran Busargin, bölgede acil durum ilan edilmesine karar verildiğini bildirdi.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Rus medyasında yer alan görüntülerde, zarar gören sanayi bölgesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, topraklarına yapılan saldırılarda Ukrayna'ya ait 32 İHA'yı imha ettiklerini bildirmişti.

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