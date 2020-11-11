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Dünya

İhanet anlaşması İsrail meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi

İsrail meclisi, Bahreyn ile 11 Eylül'de varılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti. Ortak Arap Listesi Bloku, daha önce yaptığı açıklamada 'hayır' oyu kullanacağını bildirmişti.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 07:48 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 08:03
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Meclis basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, oylamaya sunulan anlaşmaya 120 milletvekilinden 62’sinin "evet", 14’ünün "hayır" oyu kullandığı belirtildi.

Açıklamada oturuma katılmayan milletvekili sayısı ise belirtilmedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden ve 15 milletvekilinden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku, daha önce yaptığı açıklamada "hayır" oyu kullanacağını bildirmişti.

İsrail basınında Ortak Arap Listesi’nden bir vekilin oturuma katılmadığı kaydedildi.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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