AA 21 Ocak 2021 Perşembe 07:24 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 07:24

Fas Sanayi Bakanı Mevlay Hafiz el-Alemi, İsrail Ekonomi Bakanı Amir Peretz ile ortak iş birliği programı üzerine görüşme yaptığını bildirdi.

Alemi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin interaktif gerçekleştirildiğini ve iş birliğine ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

İş birliği programının hazırlanmasıyla görevli ortak çalışma grubunun ilerleme kaydettiğini ifade eden Alemi, programın sanayi, ticaret, yatırım ve ekonomi alanlarında olduğunu vurguladı.

İki bakan, 28 Aralık'ta yaptıkları görüşmede, tekstil, gıda, yenilenebilir enerji, uygulamalı endüstri araştırmaları ve yeşil teknoloji gibi alanların belirlenmesi için anlaşmıştı.

- FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002'de Fas, bu ilişkileri durdurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.