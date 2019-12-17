İhanete Brezilya da katılıyor
ABD’nin Filistin’e dayattığı sözde barış özde ihanet projesi Yüzyılın Anlaşması kapsamında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan ülkelere Brezilya da katılıyor.
Terör devleti İsrail’in Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD’nin arkasından Brezilya’nın büyükelçiliğini gelecek yıl Kudüs’e taşıyacağını söyledi. Netanyahu, “Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun milletvekili olan oğlu Eduardo Bolsonaro, bana babasının verdiği sözü tutarak, büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyacağını söyledi” dedi.
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