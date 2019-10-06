İhanetin adı saldırmazlık paktı!

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin saldırmazlık anlaşması imzalamak için bazı Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğü ileri sürüldü. Anlaşma girişimin İsrail’den geldiği, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın geçen ay ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşim Milletler (BM) Genel Kuruluna katıldığı sırada birçok Körfez ülkesinin Dışişleri Bakanıyla konuyu görüştüğü iddia edildi.

ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Görüşmelerde tarafların saldırmazlık anlaşmasında ilerleme kaydetmek için ortak çalışma grubu kurulması konusunda anlaştığı iddiasına yer verildi. Söz konusu anlaşmayla İsrail ile Körfez ülkeleri arasında dostane ilişkilerin başlayacağı ve birçok alanda iş birliğine kapı aralanacağı kaydedildi. Haberde saldırmazlık anlaşması için İsrail’in hangi Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğüne ilişkin bilgi verilmedi.