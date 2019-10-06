İhanetin adı saldırmazlık paktı!
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi Körfez ülkeleriyle gizli diplomasi yürüten terör devleti İsrail’in, söz konusu devletlerle saldırmazlık paktı imzalamaya hazırlandığı ortaya çıktı.
İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin saldırmazlık anlaşması imzalamak için bazı Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğü ileri sürüldü. Anlaşma girişimin İsrail’den geldiği, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın geçen ay ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşim Milletler (BM) Genel Kuruluna katıldığı sırada birçok Körfez ülkesinin Dışişleri Bakanıyla konuyu görüştüğü iddia edildi.
ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK
Görüşmelerde tarafların saldırmazlık anlaşmasında ilerleme kaydetmek için ortak çalışma grubu kurulması konusunda anlaştığı iddiasına yer verildi. Söz konusu anlaşmayla İsrail ile Körfez ülkeleri arasında dostane ilişkilerin başlayacağı ve birçok alanda iş birliğine kapı aralanacağı kaydedildi. Haberde saldırmazlık anlaşması için İsrail’in hangi Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğüne ilişkin bilgi verilmedi.
Netanyahu partisini de kaybedebilir
Batı Şeria’yı ilhak etme ve Gazze’ye savaş açma gibi ırkçı vaatlerine rağmen erken genel seçimlerden hükümet kuracak çoğunluğu kazanarak çıkamayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, siyaseten dibe vurmuş durumda. Başbakanlık görevini almasına karşın hala hükümet kurmak için kimseyi ikna edemeyen Netanyahu şimdi de lideri olduğu Likud partisini bırakmanın eşiğine geldi. Netanyahu Likud başkanlığı için parti içi seçim yapılması önerisini getirirken, Times of Israel gazetesi talebin değerlendirileceğini yazdı. Gazetenin haberine göre Likud yöneticileri gelecek hafta toplanarak yeni bir lider seçilmesi konusunu görüşecek. Netanyahu’nun bırakma sinyali sonrası, eski Eğitim Bakanı Gideon Saar, Twitter’dan “Ben hazırım” mesajı paylaşmıştı.
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