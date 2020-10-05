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Dünya

İHH Afrin'deki ailelere yardımlarını sürdürüyor: 25 ton patates dağıtıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Afrin ilçesinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan 500 aileye 25 ton patates ulaştırıldı.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 14:36 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:36
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Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Suriye'de savaşın devam etmesi nedeniyle insanların ülkenin kuzeyindeki daha güvenli bölgelere geldiğini ifade eden Tahiroğlu, çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısının arttığını kaydetti.

Tahiroğlu, yardım çalışmalarını yoğunlaştırdıklarına işaret ederek, "Afrin'deki kamplarda yaşayan 500 aileye 25 ton patates dağıttık. Bu bölgedeki kampları desteklemeye devam edeceğiz. Suriye genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanındaki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

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