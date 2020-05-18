İHH'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 400 aileye yardım

AA 18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:02 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:02

Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin ramazan fitrelerinin, Gazze'de ihtiyaç sahibi 400 aileye ulaştırıldığını belirtti.

Yardım projesinin, abluka, yoksulluk ve işsizlikle beli bükülen Gazzelilere destek kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Şurafa, İHH'nın bölgedeki yardım faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Şurafa, İHH'nın mayıs ayının başlarında Gazze'deki 14 bin 392 Filistinli yetime nakdi yardımda bulunduğunu, ramazanda da gıda kolileri ve iftarlık yiyecek gibi projeler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır İsrail tarafından uygulanan gayriinsani abluka nedeniyle çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.