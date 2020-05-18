İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8863
  • EURO
    7,5194
  • ALTIN
    384.02
  • BIST100
    101983
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İHH'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 400 aileye yardım
Dünya

İHH'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 400 aileye yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin fitrelerini İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi 400 aileye dağıttı.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:02 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:02
ABONE OL

Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin ramazan fitrelerinin, Gazze'de ihtiyaç sahibi 400 aileye ulaştırıldığını belirtti.

Yardım projesinin, abluka, yoksulluk ve işsizlikle beli bükülen Gazzelilere destek kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Şurafa, İHH'nın bölgedeki yardım faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Şurafa, İHH'nın mayıs ayının başlarında Gazze'deki 14 bin 392 Filistinli yetime nakdi yardımda bulunduğunu, ramazanda da gıda kolileri ve iftarlık yiyecek gibi projeler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır İsrail tarafından uygulanan gayriinsani abluka nedeniyle çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Jandarma Özel Harekat nefesleri kesti! İşte o görüntüler...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.