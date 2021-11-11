star.com.tr 11 Kasım 2021 Perşembe 11:37 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:39

11 Kasım Amerika Birleşik Devletleri'nin orduda görev yapan tüm Amerikalıları onurlandırmak resmi tatil olarak da ilan ettiği Gaziler Günü. Bu tarih aynı zamanda I. Dünya Savaşı'nın da bitiş günü.

Avrupa'da Nazilere karşı savaşan ve Nisan 1945'te Almanya'da Elbe Nehri üzerinde ABD ile Sovyet birlikleri arasındaki tarihi bir toplantıya katılan 96 yaşındaki Frank Cohn, "En büyük sorun, okullarda artık tarihin gerektiği gibi öğretilmemesi. Unutulduğunda aynı hatalar tekrar yapılıyor." dedi.

Cohn, bazı ortaokulların tarihe odaklandığını, ancak bunun genel bir eğilim olmadığını belirtti.

Cohn, 'Örneğin çocuklar, 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'a yapılan saldırıyla ilgili "rezillik içinde yaşayacak bir gün" gibi terimlere veya deyimlere aşina değiller. Ayrıca, gençlerin, D-Day (Kurtuluş Günü - Avrupa'da Nazi Almanyası'na Karşı Zafer) ve VJ Day'e (Zafer Günü - Japonya'ya Karşı Zafer) aşina değiller, bilmiyorlar. Bu iyi bir şey değil.' dedi.

25 Nisan 1945'te Sovyet ve ABD birlikleri, Almanya'nın Torgau kasabası yakınlarındaki Elbe Nehri üzerinde bir araya geldi. Toplantı, II. Dünya Savaşı'nı sona erdirme sürecinde önemli bir dönüm noktasıydı ve ABD birlikleri batıdan, Sovyet birlikleri doğudan ilerledi, böylece Nazi Almanyası ikiye bölündü.

Cohn, Gaziler Günü'nü her zaman şehit yoldaşlarını anarak kutladığını kaydetti. Genellikle Washington DC yakınlarındaki Arlington Mezarlığı'na Meçhul Asker Anıtı önünde çelenk koyma törenlerine katılmak için giden Cohn, bu yıl sağlık sorunları nedeniyle gidemeyeceğini belirtiyor.

Sputnik International'a konuşan Cohn, 'Gaziler Günü benim için her zaman hüzünlü bir tatil olmuştur, diğerleri tatilin tadını çıkarırken ya da alışverişe çıkarlar. O ruh haline asla uyamadım.' dedi.

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