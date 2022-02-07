İİT, Afrika Birliğinin İsrail'in gözlemci statüsünü dondurmasından memnun

AA 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:44

İİT, Afrika Birliğinin İsrail'in gözlemci statüsünü dondurma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu kararın, Filistin'in adil davasına destek veren Afrika ülkelerinin tarihi duruşlarıyla uyumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, Afrika ülkelerinin ayrıca İsrail'in Filistin halkına karşı yerleşim politikaları, işgal, apartheid (sistemsel ayrımcılık) ve etnik temizlik uygulamalarına da karşı durduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal eden işgalci güç İsrail'in ödüllendirilmemesi gerekir." ifadelerine yer verildi.

- KARAR GELECEK YIL VERİLECEK

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 35. Afrika Birliği Zirvesi'nde, İsrail'in gözlemci üyeliğinin askıya alındığı, üyeliğe ilişkin kesin kararın gelecek seneki zirvede görüşüleceği belirtilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz 2021'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edildiğini duyurmuştu.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz etmişti.

Arap Birliği de Afrika Birliğinin İsrail'i gözlemci statüsünde Birliğe alma kararını kınamıştı.