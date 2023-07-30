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Dünya

İİT dışişleri bakanları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları görüşecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere, yarın çevrim içi bir araya gelecek.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 18:25 - Güncelleme:
İİT dışişleri bakanları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları görüşecek
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, Avrupa'da artan İslam düşmanlığı bağlamında İİT nezdinde atılabilecek somut adımların ve bu menfur saldırılara karşı İİT üye ülkelerince ortak bir tutum benimsenmesinin ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çevrim içi olarak katılacağı bilgisi paylaşıldı.

İsveç ve Danimarka'da, son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonların polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak gerçekleştirilmesi tepkiyle karşılanıyor.

  • İslam İşbirliği Teşkilatı
  • Kuran-ı Kerime saldırıları
  • çevrim içi toplantı

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