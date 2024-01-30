İİT: İsrail son bir haftada 1348 Filistinliyi öldürdü

İİT'nin internet sayfasında, İsrail'in 23-29 Ocak tarihlerinde Filistinlilere karşı işlediği suçlara ilişkin bir rapor yayınlandı.

İsrail'in son bir haftada çoğu Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda olmak üzere 1348 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan raporda, İsrail güçlerinin bu sürede Filistin genelinde 2 bin 413 kişiyi yaraladığı ifade edildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 204 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen raporda, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa baskınlarının sürdüğü, İsrail güçlerinin cuma günü Aksa'da namaz kılınmasını kısıtladığı belirtildi.

Raporda, İsrail'in aynı süre zarfında, mülklere saldırma, ibadet hakkını engelleme, baskınlar düzenleme, yolları kapama, Filistinlilere ait arazilere el koyma, ateş açma ve Yahudi yerleşim konutları inşa gibi Filistin halkına karşı 4 bin 217 ihlal gerçekleştirdiği bilgisi verildi.