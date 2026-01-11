İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İİT: İsrail'in Somaliland bölgesini tanıması uluslararası hukukun açık bir ihlali
Dünya

İİT: İsrail'in Somaliland bölgesini tanıması uluslararası hukukun açık bir ihlali

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Bakanlar Toplantısında İsrail'in, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini resmen tanıması reddedilerek, bunun 'uluslararası hukukun açık bir ihlali' olduğu vurgulandı.

AA11 Ocak 2026 Pazar 07:49 - Güncelleme:
İİT: İsrail'in Somaliland bölgesini tanıması uluslararası hukukun açık bir ihlali
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İİT ana merkezinde gerçekleştirilen Olağanüstü İİT Bakanlar Toplantısının sonrasında sonuç bildirgesi açıklandı.

Açıklamada, toplantıda, "İsrail'in Somaliland bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasının ardından Somali'deki gelişmelerin ele alındığı" belirtilerek, İsrail'in Somaliland bölgesini tanımasının reddedildiği ifade edildi.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsrail'in Somaliland bölgesini resmen tanımasının, "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgesel güvenlik ve istikrara doğrudan bir tehdit oluşturan tehlikeli bir adım" olduğunu kaydetti.

İİT'nin, Somali'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini ifade eden Taha, Filistin'deki duruma da değinerek, "İsrail'i, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye zorlamanın gerekliliğini" vurguladı.

Taha ayrıca, tüm sınır kapılarının açılarak Gazze'ye insani yardım girişinin güvence altına alınmasının önemine değindi.

- İSRAİL SOMALİLAND'I TANIYAN İLK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.