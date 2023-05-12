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Dünya

İİT ve bazı Arap ülkeleri Sudan'daki tarafların Cidde Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve bazı Arap ülkeleri, Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında imzalanan Cidde Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 15:48 - Güncelleme:
İİT ve bazı Arap ülkeleri Sudan'daki tarafların Cidde Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladı
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İİT'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Genel Sekreter İbrahim Taha'nın konuyla ilgili ifadelerine verildi.

Taha, Cidde Bildirgesi'nin, Sudan'daki silahlı çatışmanın kesin olarak sona erdirilmesi, güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olmasını umduğunu kaydetti.

- KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı açıklamada, Sudan ordusu ve HDK arasında imzalanan bildirgeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Budeyvi, Cidde Bildirgesi'nin "Sudan'ın egemenliğinin korunmasının yanı sıra Sudan halkının güvenlik, barış ve siyasi istikrara kavuşmasını sağlayacak kalıcı ve kapsamlı bir barışçı çözüme yol açmasını ümit ettiğini" vurguladı.

- MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Sudan ordusu ve HDK arasında imzalanan Cidde Bildirgesi'nden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Anlaşmanın "Sudan halkının korunması, insani yardımların ulaşması ve tahliyelerin kolaylaşması için önemli bir adım olduğu" kaydedilen açıklamada, tarafların Cidde Bildirgesi kapsamında verilen taahhütlere uyarak, bölgesel ve uluslararası arabulucular yardımıyla kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının temenni edildiği vurgulandı.

- ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada imzalanan anlaşmadan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Anlaşmanın sivillerin korunmasına katkı sağlayacağının umut edildiği belirtilen açıklamada, Cidde Bildirgesi'nin Sudan'ın güvenlik, siyasi ve ekonomik istikrar sağlanmasına yardımcı olması temenni edildi.

- NE OLMUŞTU?

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında bir aya yakın süredir devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda "Cidde Bildirgesi" imzalandı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapıldı.

  • Sudan
  • Cidde bildirgesi
  • Arap ülkeleri

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