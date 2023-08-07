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Dünya

İİT'den 3 Filistinliyi katleden işgalci İsrail'e kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
İİT'den 3 Filistinliyi katleden işgalci İsrail'e kınama
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İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında Filistinli 3 kişinin aracın içinde vurularak öldürülmesi "korkunç bir suç" olarak nitelendirildi.

Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimci çeteler tarafından Filistinlilere ve topraklarına yönelik düzenlenen saldırıların da kınandığı açıklamada, söz konusu radikal çetelerce Nablus'ta gerçekleştirilen saldırılar sonucu 4 Ağustos'ta bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı hatırlatıldı.

Filistinlilere yönelik devam eden saldırıların yol açacağı sonuçlardan İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların önüne geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail askerleri dün Cenin kenti yakınlarındaki Arraba beldesinde bir araca ateş açarak 3 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, öldürülen Filistinlilerin saldırı hazırlığında bir "terör hücresi" olduğunu ve araçta bir otomatik tüfek bulunduğunu iddia etmişti.

  • İİT Kınama
  • İsrail Öldürme
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