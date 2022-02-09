İİT'den Filistin açıklaması: Kasten öldürdüler

AA 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:58 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:58

İİT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlileri "kasten" öldürdüğü vurgulandı.



Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Filistinli üç genci öldürdüğü bu menfur suç, Filistin halkına karşı yürüttüğü saha infazları ve taammüden öldürme politikası bağlamında gerçekleşti." denildi.

Nablus'taki olayın kınandığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesini açıkça ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma "hukuki ve siyasi sorumluluklarını üstlenme, İsrail'e bu suçları durdurması için baskı yapma, tüm ihlallerinden, ırkçı politikalarından sorumlu tutma ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlama" çağrısı yapıldı.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü bildirmişti.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil bir araçla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, öldürülen kişilerin İbrahim en-Nablusi, Ethem Mebruk ve Muhammed ed-Dahil olduğu ifade edilmişti.

