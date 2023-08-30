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Dünya

İİT'den Gabon'daki darbeye kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Gabon'daki askeri darbeyi kınayarak, ülkedeki anayasal düzenin hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:20 - Güncelleme:
İİT'den Gabon'daki darbeye kınama
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İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha'nın Gabon'da yaşanan gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

Yönetimi zorla ele geçirme girişimlerinin şiddetle kınandığı kaydedilen açıklamada, Gabon'da meşru yönetimin sağlanması için demokratik kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygının gerekli olduğu vurgulandı.

Tüm kesimlere sağduyulu olma, Gabon'da anayasal düzenin hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesi için çalışma ve seçim konusunda hukuki prosedürlere başvurma çağrısında bulunuldu.

ASKERLER YÖNETİME EL KOYDU

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.

  • İslam İşbirliği Teşkilatı
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