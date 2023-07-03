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Dünya

İİT'den işgalci İsrail'e sert tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 14:15 - Güncelleme:
İİT'den işgalci İsrail'e sert tepki
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İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 8 kişinin ölümüne, 50 kişinin yaralanmasına neden olan saldırısı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "savunmasız siviller, sağlık personeli, sağlık kurumları, evler, camiler ve alt yapıyı hedef alan bu adi saldırıların, İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına yönelik işlediği sistematik terör ve suç eylemlerinin devamı niteliğinde olduğu" kaydedildi.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da "İsrail'in işlediği ihlaller karşısında cezasız kalmasının, yargılanmasını gerektiren insanlığa karşı suçlar ile savaş suçları konusunda kendisine cesaret kazandırdığını" ifade etti.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 50 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

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