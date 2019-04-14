İİT'den Sudanlı taraflara 'yapıcı diyalog' çağrısı

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki mevcut siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "Sudan'daki tüm tarafları, ülkedeki sosyal bağ ve barışı korumak için yapıcı diyaloğa davet ediyoruz. Bununla yönetimde barışçıl geçiş konusunda Sudan halkının taleplerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı. Teşkilatın, Sudan halkının seçimleri ve geleceğine ilişkin aldığı kararları desteklediği kaydedilen açıklamada, halkın maslahatını gözeten ve devlet kurumlarını koruyan karar ve uygulamaların memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.