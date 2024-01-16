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Dünya

IKBY Başbakanı: Bu saldırılar hiçbir şekilde cevapsız kalmamalı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını “hiçbir nedeni olmayan namertçe bir saldırı” olarak niteleyerek, “Biz bu çatışmanın bir parçası değiliz.” dedi.

AA16 Ocak 2024 Salı 16:50 - Güncelleme:
IKBY Başbakanı: Bu saldırılar hiçbir şekilde cevapsız kalmamalı
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Barzani, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Erbil'de dün gerçekleşen füze saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katılımcı şirketler ve yetkililerle IKBY ekonomisinin gelişmesini görüşmek ümidiyle Davos'a geldiklerini belirten Barzani, muhtelif ülkelerle ve küresel firmalarla ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Barzani, Erbil'e yapılan saldırının "hiçbir nedeni olmayan namertçe bir saldırı" olduğunu vurgulayarak, saldırıda Iraklı iş adamı Peşrew Dizeyi, kızı ile birkaç vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralananların da bulunduğunu aktardı.

ABD'nin Irak Hükümetinin daveti üzerine Irak'ta bulunduğunu ve görevlerinin de terörizmle mücadele olduğuna işaret eden Barzani, "Terörizmin sona erdiğini düşünmüyoruz. Dün gece olanlar, bölgedeki istikrarın hala tehlikede olduğunun göstergesidir. Irak'ta ve bölgede bütün olarak istikrarı sağlamak için uluslararası iş birliğine ve desteğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Barzani, IKBY'ye yönelik bu saldırılar ve düşmanlığın hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kürdistan Bölgesi olarak halka hizmet edebilmek ve komşu ülkelerle de barışçıl ilişkilerimizi güçlendirmek için üzerimize düşeni yaptık. Gerçekleşen bu dayanaksız saldırılar da hiçbir şekilde cevapsız kalmamalıdır. Irak Dışişleri Bakanlığının açıklaması da memnuniyet verici.

Uluslararası kamuoyunun da bu günahsız ve çaresiz sivil halka yönelik bu saldırıların durması için yardımcı olmasını bekliyoruz. Ülkemizde barış ve özgürlük içinde yaşamak istiyoruz. Bu saldırıların hedeflerimize ulaşmamız için engel oluşturmamasını temenni ediyorum."

- "BİZ BU ÇATIŞMANIN BİR PARÇASI DEĞİLİZ"

Barzani, Irak hükümetinin saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladığını ve Erbil'de saldırıları soruşturan bir soruşturma ekibinin bulunduğunu belirterek, "Onlar, Ulusal Güvenlik'e taşıyabileceklerine işaret ettiler. Soruşturmanın sonucunu göreceğiz ve sonrasında daha iyi bir fikrimiz olacak." ifadelerini kullandı.

"Şaşırtıcı olan, biz bu çatışmanın bir parçası değiliz." diyen Barzani, İran'ın neden IKBY'de, özellikle Erbil'deki sivillere misilleme yaptığını bilmediklerini kaydetti.

Barzani, özellikle İran olmak üzere hiçbir komşularına karşı bir düşmanlık beslemediklerini dile getirerek, "Bu son yıllardaki saldırılardan biri. Geçtiğimiz yıllarda Kürdistan Bölgesine karşı saldırılar da olmuştu. Sebeplerinin ne olduğunu bilmiyoruz fakat öne sürdükleri tüm iddiaları asılsız." diye konuştu.

Barzani, IKBY'nin barışçıl bir yer olduğunu ve tek umursadıklarının halka nasıl hizmet verebilecekleri ve bölgeyi nasıl geliştirecekleri olduğunu belirterek, Irak'taki federal hükümetin ve uluslararası toplumun, gelecekte bu saldırıların tekrarını engellemek için gerekli tüm tedbirleri alacağını umduklarını vurguladı.

Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak araştırma heyeti Erbil'de incelemelerde bulunuyor. Saldırıyı kınadı ancak kınamakla yetinilmemesini ümit ediyoruz. Bu saldırılar bir daha Irak ve Kürdistan Bölgesinin egemenliğini ihlal etmemelidir. Hedef alınanlar hiçbir siyasi ya da askeri ilişki içinde olmamıştır. Öldürülenler başarılı iş adamlarıydı. Sivil ve masum insanlara bu saldırıları neden yaptıkları sorulmalıdır."

Barzani, bir gazetecinin, İran'ın dünkü saldırıda kimi hedef aldığına ilişkin sorusuna ise "Umarım onlara sorabilirsiniz çünkü şimdiye kadar gördüğümüz tek şey, İran tarafından hedef alınan masum siviller." cevabını verdi.

  • IKBY Başbakanı
  • Mesrur Barzani
  • Erbile saldırılar

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