IKBY Başkanı Barzani'den BM'ye çağrı: Erbil saldırısını ciddiye alın

AA 16 Şubat 2021 Salı 12:20 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:20

IKBY Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, 1 kişinin ölümü ve aralarında ABD'lilerin de bulunduğu 9 kişinin yaralanmasına neden olan Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik roket saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırıların ciddiye alınması için BM Güvenlik Konseyi ve BM'ye çağrıda bulunan Barzani, IKBY halkına yönelik saldırıların önlenmesi için Irak merkezi hükümetinin, tartışmalı bölgelerle ilgili 140. madde ve Anayasa'yı uygulamaya teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Irak Başbakanı, Başkomutanı ve Irak'taki Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutanlığının, IKBY ile askeri konudaki ortak mekanizmayı yeniden faaliyete geçirmesi talebinde bulunan Barzani, "Peşmerge, polis, Irak ordusu ve emniyet birimleri, koalisyon güçleriyle birlikte bölgede ortak hareket etsin ve dayanışma içinde olsun." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Barzani, söz konusu taraflar arasında dayanışma ve iş birliği yokluğu nedeniyle Irak merkezi hükümetinin kontrolünün dışındaki bazı grupların varlığının, bölgede istikrarsızlığa ve sürekli IKBY'ye yönelik saldırı tehdidine yol açtığını belirtti.

Son olarak Barzani, saldırının faillerinin bulunması ve cezalandırılması için Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'den ivedi bir şekilde ortak soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulundu.

- SALDIRI TANINMAYAN BİR GRUP TARAFINDAN ÜSTLENİLDİ

Öte yandan daha önce Irak'taki eylemlerde ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup roket saldırısını üstlendiğini duyurdu.

İran'a yakın Irak'taki Şii milislere ait Telegram hesabı üzerinden saldırıyı üstlenen grup, Erbil'deki ABD hedeflerine 24 roketle saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Grup açıklamasında, ABD'nin havalimanı içindeki üssünü koruyan hava savunma sistemi CRAM'ın da saldırıları bertaraf edemediğini kaydetti.

- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRININ NEREDEN DÜZENLENDİĞİNİ AÇIKLADI



IKBY İçişleri Bakanlığının saldırının gerçekleştirildiği konuma ilişkin yazılı açıklamasında, roketlerin Musul'un güneydoğusu ile Erbil arasındaki yol üzerinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırıda da 30 Eylül 2020'deki Erbil Havalimanı'na 6 roket ile gerçekleştirilen saldırıya benzer tekniklerin kullanıldığına dikkat çekildi.

- ERBİL'E YÖNELİK ROKET SALDIRISI

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

IKBY Anti-Terör Birimi, saldırının gerçekleştirildiği roket platformu ve kullanılan aracın fotoğraflarını kısa süre içinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış ancak saldırının yeri hakkında detay vermemişti.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roket ile saldırı düzenlenmişti.