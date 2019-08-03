32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.463
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

IKBY Başkanı Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı: Soykırım olarak tanıyın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşmiş Milletlere (BM) terör örgütü DEAŞ'ın 5 yıl önce Ezidilere düzenlediği saldırıyı soykırım olarak tanımaları çağrısında bulundu.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barzani, sosyal medya hesabı Twitter'dan, DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesinde bulunan Ezidilere yönelik 3 Ağustos 2014'te gerçekleştirdiği saldırının 5. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidiler ve IKBY'nin diğer bölgelerinde gerçekleştirdiği "vahşi saldırılarda" hayatını kaybedenleri 5. yılda saygıyla andıklarını belirten Barzani, "Terörü kökünden kurutup, kaçırılanları evlerine getirene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Barzani ayrıca "Benzer durumların tekrar yaşanmasını engellemek için BM'ye bu saldırıyı soykırım olarak tanıması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

- DEAŞ SALDIRISININ BİLANÇOSU
 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından, mart ayında yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ saldırılarının başladığı ilk günlerde öldürülen Ezidi sayısının bin 293 olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, DEAŞ unsurlarınca kaçırılan 3 bin 548'i kadın 6 bin 417 Ezidi'den şu ana kadar sadece 3 bin 371'inin örgütten kurtarılabildiği belirtilmişti.

Sincar ilçesinin DEAŞ'tan tamamen geri alınmasından sonra bölgede şu ana kadar 71 toplu mezar ile onlarca mezar bulunduğu kaydedilen açıklamada, 2014'ten bu yana yaklaşık 100 bin Ezidi'nin de Irak'ı terk ederek farklı ülkelere sığındığı bilgisine yer verilmişti.

Irak'ın en kadim dini azınlıklar grubunda yer alan Ezidiler, DEAŞ saldırıları öncesi Musul'un batısındaki Sincar ilçesi ile Duhok vilayetinin farklı bölgelerinde ikamet ediyordu. Örgütün saldırıları sonrası pek çok Ezidi, Duhok'taki çadır kamplara sığınmak zorunda kalırken bazıları ise Türkiye'nin açtığı kamplara yerleştirildi.

Polisten ibretlik ceza!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yangından çocuklarını böyle kurtardı

Yangından çocuklarını böyle kurtardı

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yanal'dan Volkan Demirel'e teklif!

Yanal'dan Volkan Demirel'e teklif!

Çatık kaşlı portresini gördü, espriyi patlattı

Çatık kaşlı portresini gördü, espriyi patlattı

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

Türkiye'den BM'ye 'PKK' çıkışı: Onaylamıyoruz

Türkiye'den BM'ye 'PKK' çıkışı: Onaylamıyoruz

Yıllardır süren anlaşmazlık: Tosun Paşa filmi gerçek oldu

Yıllardır süren anlaşmazlık: Tosun Paşa filmi gerçek oldu
 

POPÜLER HABERLER

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

1800 gün erken emeklilik müjdesi

1800 gün erken emeklilik müjdesi

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA